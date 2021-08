John van den Brom na uitschakeling tegen Shakhtar Donetsk: “Jammer dat we onszelf tekortdoen”

Weinig nieuws onder de zon voor John van den Brom. “Efficiëntie maakte net als vorige week het verschil tussen beide ploegen”, besefte de Genkse coach. “Jammer. We droomden van de Champions League, gelukkig kan ook de Europa League hartstikke mooi zijn.”

Van den Brom zag zijn ploeg voor de rust te veel balverlies lijden. “Dat is ons bij de 1-0 ook zuur opgebroken. We maakten te veel fouten in de opbouw, voetbalden te slordig. Dat heeft ook veel krachten gekost. Het was verschrikkelijk warm en dan tellen die extra, overbodige inspanningen dubbel.”

Vervelend gevoel

Restte de hamvraag: is het verschil in efficiëntie voor een groot stuk te wijten aan een verschil in klasse?

“Het is duidelijk dat we zijn uitgeschakeld door een erg sterke tegenstrever”, aldus Van den Brom. “Ze hebben zowel in Genk als hier in Kiev meer gepuurd uit de kansen die er gecreëerd werden. Maar het is niet alleen kwaliteit, bij bijvoorbeeld die bal op de deklat zat het ook niet mee.”

“Het ergste vind ik dat we uiteindelijk onszelf tekort hebben gedaan. We droomden van de Champions League en hebben er ook alles aan gedaan om er te geraken. We blijven met een vervelend gevoel achter. Dat van ‘hier zat meer in’. Maar in beide matchen zijn we vergeten om onszelf te belonen.”

Maarten Vandevoordt: “Als tweede goal uit buitenspel viel, is dat extra jammer”

Doelman Maarten Vandevoordt keepte een uitstekende wedstrijd in Kiev. “Maar daar koop ik weinig voor”, reageerde 19-jarige Truienaar droogjes. “Alles draait om winnen, daarom voel ik zeker vlak na de wedstrijd alleen maar ontgoocheling.”

Aan het tweede tegendoelpunt hing een stevige buitenspelgeur. Had Vandevoordt in de mot dat Marcos Antonio van achter hem vandaan kwam, waardoor er slechts één Genkenaar tussen de doelpuntenmaker en de doellijn stond?

“Nee, daarvoor ging het te snel in die fase. Als hij scoorde uit buitenspel, is dat extra jammer. Het is duidelijk dat details het verschil maakten. Wij hebben getoond dat wij wel degelijk iets te zoeken hebben op dit niveau. Alleen sprongen zij efficiënter om met hun kansen.”