TikTok meest gedownloade app ter wereld

TikTok is in 2020 de meest gedownloade app ter wereld geworden, en laat daarmee Facebook, Whatsapp en Instagram achter zich. Dat blijkt uit gegevens die het Amerikaanse onderzoeksbureau App Annie heeft gepubliceerd.

De app die in handen is van het Chinese bedrijf ByteDance zag tijdens de pandemie zijn populariteit fors toenemen. De top vijf wordt vervolledigd door Facebook, Whatsapp, Instagram en Messenger, vier apps die allemaal eigendom zijn van het Amerikaanse sociaal netwerk Facebook.

In 2019 kende TikTok even een moeilijke periode, nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump had geprobeerd om de app te verbieden. Volgens de oud-president werden gebruikers op vraag van Peking bespioneerd. Trumps uitspraken konden de groei van de app echter niet tegenhouden.

TikTok zelf zegt dat het wereldwijd over 700 miljoen maandelijkse gebruikers beschikt. Het bereik van Facebook en zijn verschillende apps is echter nog altijd veel groter: meer dan 3,5 miljard mensen gebruiken minstens eenmaal per maand een van die vier apps.