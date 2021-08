Had “ongeloofwaardig” Fox News-gezicht gelijk? Officieel onderzoek of Tucker Carlson bespioneerd werd door regering-Biden

De interne toezichthouder van de Amerikaanse nationale veiligheidsdienst heeft dinsdag aangekondigd dat het een onderzoek opent naar beschuldigingen dat het NSA een “lid van de Amerikaanse nieuwsmedia” ongepast bespioneerde. Dat “lid” zou Tucker Carlson zijn. Het controversiële Fox News-gezicht had beweerd dat president Joe Biden via spionage zijn show van tv wilde dwingen. Krijgt de man over wie zelfs Fox News zegt dat kijkers hem niet mogen geloven toch gelijk?