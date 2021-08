Wraak voor Huawei-arrestatie? Canadese zakenman veroordeeld tot elf jaar cel in China

De Canadese consultant Michael Spavor is woensdag in China veroordeeld tot elf jaar cel voor spionage. De Canadese premier Justin Trudeau noemde de opsluiting van Spavor eerder al “willekeurig”. De veroordeling van Spavor zal de relaties tussen Peking en Ottawa nog verder onder druk zetten.

Spavor werd in december 2018 opgepakt. Volgens Canada gebeurde dat als een vergelding voor de arrestatie, enkele dagen eerder in Vancouver, van Meng Wanzhou, de financieel directrice van de Chinese telecomgigant Huawei. Samen met Spavor werd in juni 2019 ook zijn landgenoot Michael Kovrig beschuldigd van spionage. Het is nog niet duidelijk wanneer Kovrig zijn vonnis zal kennen.

Dinsdag al werd een andere Canadees, Robert Lloyd Schellenberg, door een Chinese rechtbank ter dood veroordeeld. Schellenberg stond terecht voor drugssmokkel. Schellenberg werd in 2014 gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. De aanklagers waren in 2019 in beroep gegaan omdat ze die straf te licht vonden. Hij zou een belangrijke drugscrimineel zijn en niet slechts een smokkelaar. De rechtbank besloot daarop hem de doodstraf op te leggen. Schellenbergs beroep daartegen is afgewezen. Twee andere Canadezen werden sinds de arrestatie van Meng al veroordeeld tot de doodstraf vanwege drugshandel.