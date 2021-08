Wie anders? Lionel Messi siert de voorpagina’s in de internationale pers: “Ici c’est Messi”

Een grote verrassing is het niet, maar Lionel Messi prijkt woensdag, een dag na zijn transfer naar PSG, op de voorpagina’s van zowat alle (sport)kranten. Enkel in Italië moet hij de aandacht delen. Een overzicht.

Bij het Franse L’Equipe kiezen ze voor een foto waar Messi pausgewijs het volk toewuift vanop zijn balkon. Met de kop ‘Ici, c’est Messi’ verwijst men naar de leuze van PSG: Ici, c’est Paris.

Bij Le Parisien houdt men het simpel op woensdagmorgen. ”Parijzenaar!”, schrijft het.

In Spanje is de teneur iets dramatischer. “Het is voorbij”, kopt Mundo Deportivo. Onderaan is ook nog een boodschap van papa Messi te lezen: “De verantwoordelijken? Zoek het uit binnen de club.”

Ook bij Marca siert Messi met een truitje van PSG in de hand de voorpagina. “Messi bewapent de Franse revolutie”, klinkt het bombastisch. Ook hier krijgt de boodschap van Messi’s vader de nodige aandacht: “Zoek zelf uit wie binnen Barcelona verantwoordelijk is.” Daarnaast laat het ook weten dat de Franse club verdergaat met Kylian Mbappé.

Bij Sport hebben ze het transfernieuws nog niet helemaal verwerkt. “Messi tekent voor PSG… en hoeveel pijn doet het!’, roept het uit.

“Parijs is een feest”, titelt AS. Het kiest daarbij voor een foto waar Messi het nummer 30, zijn nieuwe rugnummer, op de rug draagt. “De fans van PSG hebben Messi, die vandaag voorgesteld wordt bij zijn nieuwe club, als een held ontvangen”, klinkt het ook.

Waar Messi niet de hele voorpagina’s inpalmt is in Italië. In La Gazzetta dello Sport is de aankondiging van de transfer van de Argentijn niet meer dan een klein bakje rechts onderaan de pagina. “Parijs verdient een Messi”, klinkt het wel.

In El Corriere dello Sport is Messi wel het belangrijkste nieuwsitem. “Messi lacht nu”, titelt het. “Leo landt in Parijs en vergeet gauw de tranen. Hij zal 80 miljoen verdienen.”

In Tuttosport moet Messi zijn spotlights delen met Romelu Lukaku en zijn mogelijke overgang naar Chelsea. “Vraag me of ze gelukkig zijn”, kopt het, vergezeld met een foto van een wenende Messi en een Lukaku die de Scudetto kust.