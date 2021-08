Verzekeraar Ageas verwacht voor 400 miljoen euro schadedossiers na overstromingen

Ageas verwacht voor 400 miljoen euro schadevergoedingen uit te keren na de overstromingen van juli in België. Dat heeft de verzekeringsgroep, in België actief als AG Insurance, woensdag bekendgemaakt bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers.

“De onderliggende resultaten over de eerste helft van het jaar zijn stabiel, maar de resultaten over het volgende kwartaal zullen worden beïnvloed door de verwoestende overstromingen in België”, stelt Ageas-topman Hans de Cuyper in een persbericht. De topman verwacht dat de claims na de overstromingen voor 55 miljoen euro zullen wegen op het nettoresultaat van de groep in de tweede jaarhelft.

De netto-impact blijft beperkt, onder meer omdat Ageas kan aankloppen bij herverzekeraars. Er wordt ook rekening gehouden met de voorstellen van de overheid waarbij de verzekeraars een groter deel zouden vergoeden van de schade dan wettelijk is voorgeschreven (350 miljoen euro). De gesprekken daarover tussen de Waalse regering en de verzekeringssector lopen nog.

Door de impact van de overstromingsdossiers moet Ageas de winstverwachting voor het volledige jaar wel een beetje bijstellen. De groep gaat uit van een nettowinst van 850 tot 950 miljoen euro. Dat is dezelfde prognose als begin dit jaar, maar na het eerste kwartaal had Ageas die bijgesteld naar “tussen 900 en 950 miljoen euro”.

Ageas boekte in de eerste zes maanden van 2021 een nettowinst van 407 miljoen euro, iets minder dan analisten hadden verwacht. De verzekeringsactiviteiten waren goed voor een nettowinst van 521 miljoen euro (tegen 491 miljoen euro een jaar eerder).

“Zowel in Europa als in Azië blijven onze activiteiten goede commerciële en operationele prestaties neerzetten”, aldus De Cuyper. “We stellen vast dat de operationele impact veroorzaakt door de COVID-19-pandemie afneemt, maar toch nog steeds het premie-inkomen van de groep beïnvloedt.”

Ageas kondigde woensdag ook aan dat het weer eigen aandelen gaat inkopen, voor 150 miljoen euro. Het nieuwe inkoopprogramma start op 1 september en zal lopen tot ten laatste 29 juli 2022.