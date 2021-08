19 A4’tjes aan bedreigingen dwingen Steven Berghuis tot aangifte bij Nederlandse politie na gevoelige transfer

Steven Berghuis maakte in het tussenseizoen de overstap van Feyenoord naar Ajax, een gevoelige transfer die hem niet in dank werd afgenomen. Zo ontving de Nederlandse international tal van bedreigingen. Berghuis deed dan ook aangifte bij de politie wegens een korte, heftige golf van ernstige bedreigingen.

De verwensingen die Berguis op sociale media naar het hoofd geslingerd kreeg, waren niet min. Het liep zo de spuigaten uit dat de entourage van Berghuis en de beide clubs ervan overtuigd waren dat hij aangifte moest doen. Wat hij uiteindelijk ook deed. Bij zijn aangifte voegde hij maar liefst negentien A4’tjes toe met onder meer doodsbedreigingen aan hemzelf en aan zijn gezin.

’Mijn gezin en ik hebben in ieder geval een deel van deze berichten als zeer bedreigend ervaren en achten het daarom noodzakelijk om aangifte van bedreiging te doen’, schreef Berghuis aan de digitale recherche. Onder meer een door ‘Voetbal Ultras’ geplaatste afbeelding van de graffiti in Rotterdam, waarop Berghuis met een grote neus, in een Joods gevangenenpak met Jodenster en de tekst ’Joden lopen altijd weg’ is afgebeeld, werd door de voetballer aan de politie overhandigd..

In de bedreigingen gaat het ook vaak specifiek over 19 december. Dat is niet alleen de dag dat de EK-ganger jarig is, maar ook de dag dat de Klassieker Feyenoord-Ajax in De Kuip op het programma staat. ’Vuurpijl meenemen op 19 december en op zijn kop afschieten’, luidt een van de zeer intimiderende berichten. ’Hij gaat 19 december niet halen’, is een ander dreigement. Ook ’Lekker doodgaan op zijn verjaardag’ wordt hem toegewenst.

Foto: EPA-EFE

Een week geleden bracht het geschokte management van Berghuis al een bezoek aan het politiebureau aan de Flierbosdreef in Amsterdam. ’Gezien mijn verplichtingen bij Ajax heb ik mijn zaakwaarnemer gevraagd om de aangifte voor zover mogelijk namens mij in te dienen’, schrijft de voetballer in de aangiftebrief. Gebruikelijk in dit soort zaken is dat de digitale recherche zelf ook nog op zoek gaat naar strafbare feiten en – als daar aanleiding toe is – verdachten opspoort en van hun bed licht.

Vervolgens wordt beslist of er een zogeheten stop-gesprek wordt gevoerd – waarbij betrokkenen duidelijk wordt gemaakt dat ze in de gaten worden gehouden en bij de eerstvolgende misstap worden opgepakt – of dat er meteen tot vervolging wordt overgegaan.

Feyenoord neemt afstand

Feyenoord heeft als oud-werkgever meteen na de transfer van Steven Berghuis naar Ajax nadrukkelijk afstand genomen van de ’zeer kwetsende en bedreigende uitlatingen’ richting haar voormalige aanvoerder. Het ’walgelijke spandoek’ (de muurschildering) die rondging op sociale media werd zwaar veroordeeld. De club riep mensen op te stoppen met dreigementen en het plaatsen van kwetsende dingen. Omdat de club geen idee heeft wie er achter de dreigementen of muurschilderingen zit, kan de club geen actie ondernemen tegen mogelijke supporters.