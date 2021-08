Vermiste Nederlander (56) uit auto gegooid na forse mishandeling: wellicht vergisten ontvoerders zich en lieten ze de man vrij

Een 56-jarige man uit Hoofddorp die enige tijd werd vermist, is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.45 uur gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders. De man is met zijn familie herenigd, meldt de politie. Wellicht hadden de ontvoerders zich vergist.

Volgens de politie is de man fors mishandeld door zijn ontvoerders. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Politie vermoedt dat de grote media-aandacht in Nederland heeft bijgedragen aan zijn vrijlating.

De politie heeft afgelopen dagen met man en macht naar de vijftiger gezocht. “Meer dan 100 collega’s uit verschillende teams, rechercheurs en diverse specialisten uit meerdere eenheden, zijn dag en nacht bezig geweest om het slachtoffer zo snel mogelijk veilig thuis te krijgen’’, aldus de politie.

Vergissing

De politie meldde eerder er ernstig rekening mee te houden dat de daders zich hadden vergist en dat een andere man het doelwit van de ontvoerders was. Het Openbaar Ministerie loofde 15.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot de oplossing van deze zaak.

“Uit onderzoek is tot nu toe gebleken dat er geen enkele aanwijzing is dat de ontvoerde man deel uitmaakt van het criminele circuit. Het is op dit moment dan ook niet duidelijk wat het motief is van de ontvoering”, meldde de politie zondag.

Rode Mercedesbus

Het slachtoffer werd donderdagavond ontvoerd bij het Noord-Hollandse Cruquius. De politie kreeg rond zes uur in de avond verschillende meldingen van de kidnap. Het slachtoffer zou in een rode Mercedesbus met een imperiaal zijn getrokken. Die bus reed weg in de richting van de N201. Agenten kwamen al snel op het spoor van de mogelijke ontvoerders. De mannen werden donderdagavond aangehouden in de omgeving van het Vogelplein in Gouda.

Het gaat om drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar zonder bekend woonadres. De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Holland besloot maandag het voorarrest van de verdachten met twee weken te verlengen. Een rood Mercedesbusje met imperiaal dat bij de ontvoering werd gebruikt, werd zondag in Gouda teruggevonden.

De zes verdachten moeten op 18 augustus in de rechtbank verschijnen. Het onderzoek is nog in volle gang.