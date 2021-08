Edin Dzeko moet opvolger worden van Lukaku in Milaan: “Bosniër legt binnen enkele uren medische tests af bij Inter”

Helemaal in kannen en kruiken is het nog niet, maar dat Romelu Lukaku Italiaans landskampioen Inter verruilt voor oude liefde Chelsea twijfelt niemand meer aan. Inter blijft dan ook niet bij de pakken zitten en heeft met Edin Dzeko (32) al bijna een vervanger beet. AS Roma, de huidige club van Dzeko, heeft zijn fiat voor een transfer gegeven en Dzeko reist vandaag nog naar Milaan. Als alles goed gaat, tekent hij vandaag na zijn medische tests een contract bij Inter, dat meldt Sky Italia.

Met het nakende vertrek van Lukaku en een mogelijk vertrek van Lautaro Martinez, moet Inter zijn aanvallende compartiment gevoelig versterken. Het moet daarvoor wel rekening houden met zijn financiële limieten. Daarom komt het uit bij Edin Dzeko. De spits maakte de voorbije jaren het mooie weer bij AS Roma en is dan ook al stevig gerodeerd in de Italiaanse Serie A.

De Bosnische international zet vandaag nog koers richting Milaan om er zijn medische proeven af te leggen. Leveren die geen problemen op, zal hij een contract voor twee seizoen ondertekenen bij de Nerazzurri.

Daarnaast zou Inter ook nog steeds azen op Atalanta-spits Duvan Zapata, net als op Joaquin Correa van Lazio.