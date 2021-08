Slapende bewoner sterft nadat auto zich in gevel boort: “Miel kreeg de stukken muur vol op zich”

De 78-jarige Emiel De Cock uit Putte is overleden nadat gisternacht een auto zich vol door de gevel van zijn woonst boorde. Emiel, die niet goed te been is en daardoor beneden slaapt, kreeg de brokstukken vol op zich en overleefde het niet. De bestuurder (20) van de auto bleef ongedeerd, maar had te veel gedronken. Hij is aangehouden.