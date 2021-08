Tien jaar cel voor man (43) uit Mechelen die minstens tien minderjarige meisjes misbruikt: “Niets geleerd uit eerdere veroordelingen”

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een 43-jarige Mechelaar woensdag schuldig bevonden voor feiten van aanranding en verkrachting van minstens tien minderjarige meisjes. De man werd veroordeeld tot 10 jaar opsluiting, een boete van 4.000 euro, 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank en uit zijn rechten ontzet.

De man deed zich online voor als jongere, soms zelfs minderjarige, en kweekte zo een band met de meisjes. Via Snapchat of Facebook overtuigde hij hen om naaktfoto’s te sturen, en met sommigen sprak hij ook af. Die meisjes verschoten heel erg toen ze merkten dat hij geen 20 maar 40 jaar was, maar durfden zich niet te verzetten. De man gaf sommigen onder hen ook drugs, waardoor ze niet exact weten wat zich nadien heeft afgespeeld.

De man moest zich verantwoorden voor aanzetten tot ontucht, grooming, cyberlokking, vergemakkelijken van en aanzetten tot druggebruik, bezit kinderporno, aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen. Hij moest zich ook verantwoorden voor de verkrachting van twee van de meisjes.

Het parket had 6 jaar cel, een boete van 8.000 euro, 10 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank en ontzetting uit de rechten gevorderd maar de rechters oordeelden strenger. “Deze man heeft niets geleerd uit eerdere veroordelingen voor zedenfeiten. Er is een hoog recidivegevaar en een lage kans op succes bij een behandeling”, klonk het. “Hij pleegde de feiten op een zeer groot aantal zeer kwetsbare jonge meisjes, een aantal van hen is mogelijk nog niet geïdentificeerd. Een straf met probatie-uitstel is een onvoldoende bestraffing voor deze man.”

De beklaagde gaf alles toe, maar betwistte de verkrachting.

Drie meisjes stelden zich burgerlijke partij en kregen schadevergoedingen die oplopen tot 3.500 euro.