Miljardendeal in antivirusland: Norton koopt Avast

Het Amerikaanse cyberveiligheidsbedrijf NortonLifeLock neemt zijn Tsjechische concurrent Avast over. Ze zullen samensmelten tot een antivirusgigant met meer dan 500 miljoen gebruikers wereldwijd, zo is woensdag aangekondigd.

De deal, een combinatie van cash en aandelen, waardeert Avast op meer dan 8 miljard dollar (6,8 miljard euro), zo staat in een persbericht van NortonLifeLock. De aandeelhouders van Avast zullen 14 tot 26 procent van de aandelen in handen hebben van het fusiebedrijf. Het fusiebedrijf zal een jaaromzet hebben van zowat 3,5 miljard dollar en bijna 4.000 werknemers telllen. NortonLifeLock verwacht dat de fusie 280 miljoen dollar aan kostenbesparingen zal opleveren per jaar.

“Deze transactie betekent een enorme stap voorwaarts voor de cyberveiligheid van de consumenten”, aldus Norton-topman Vincent Pilette. Volgens hem hebben beide bedrijven dezelfde visie en zijn ze complementair, onder meer op geografisch vlak.

Volgens Avast-topman Ondrej Vlcek zal de fusie snellere groei mogelijk maken “op een moment dat cyberdreiging wereldwijd toeneemt, maar het gebruik van beveiligingsproducten laag blijft”. Tijdens de coronapandemie is het aantal cyberaanvallen toegenomen. Computers die tijdens het telewerken gebruikt worden, zijn soms kwetsbaarder voor dergelijke aanvallen.

De nieuwe groep zal gevestigd zijn in zowel de Verenigde Staten (Tempe, in de staat Arozona) als in de Tsjechische hoofdstad Praag. Ze zal noteren op de Amerikaanse beurs Nasdaq.