Brit die verdacht wordt van spionage voor Rusland opgepakt in Duitsland

Het Duitse gerecht heeft een medewerker van de Britse ambassade in Berlijn laten arresteren, omdat hij in ruil voor geld documenten zou hebben doorgespeeld aan een Russische geheime dienst. Een onderzoeksrechter van het gerechtshof in Karlsruhe beslist woensdag of de Brit in voorlopige hechtenis zal worden genomen.

David S. (57) zou volgens de autoriteiten minstens één keer een document “dat hij in het kader van de uitoefening van zijn functie op de ambassade had verkregen”, hebben “doorgegeven aan een vertegenwoordiger van de Russische inlichtingendiensten”, aldus het federale parket dat verantwoordelijk is voor spionagezaken. Hij kreeg in ruil daarvoor geld, maar het is nog niet duidelijk hoeveel.

De arrestatie was het resultaat van een samenwerking tussen de Duitse en de Britse autoriteiten. Ook de woning en de werkplaats van de Brit, die sinds november 2020 op de ambassade werkte, werden doorzocht.