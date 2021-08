Begonnen als kleine beweging van ‘studenten’, nu na ‘langste oorlog van de VS’ sterker dan ooit: wie zijn de taliban?

Tegen 11 september 2021 wil de Amerikaanse president Joe Biden alle troepen hebben teruggetrokken uit Afghanistan. Een symbolische datum voor de Verenigde Staten na 20 jaar oorlog met de taliban. Maar de vraag is of het Afghaanse leger alleen wel opgewassen is tegen de radicaalislamitische beweging. In minder dan een week tijd heeft de taliban al acht provinciehoofdsteden veroverd. Maar wie zijn de taliban, hoe begon ‘de langste oorlog van de VS’ en hoe schatten Vlaamse Afhanistan-kenners de toestand in?