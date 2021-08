De volgende splijtzwam van het Overlegcomité en vrees voor een ‘pasjesmaatschappij’? Dit moet je weten over het Covid Safe Ticket

Vanaf vrijdag kan je naar grote evenementen in buitenlucht - zoals een festival of een voetbalwedstrijd - zonder mondmasker of afstand dankzij het Covid Safe Ticket (CST). Vooruit en CD&V pleiten voor een uitbreiding naar kleinere evenementen. Zo zou een personeelsfeest waar ook gedanst mag worden mogelijk moeten zijn met het CST, meent Conner Rousseau. De liberalen en groenen zijn geen voorstander en huiveren voor een ‘pasjesmaatschappij’. Stof tot discussie op het volgend Overlegcomité. Alle feiten op een rij.