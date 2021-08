Lionel Messi voorgesteld als speler van PSG, voorzitter sluit deur voor vertrek van Mbappé: “Hebben de beste speler ter wereld aangetrokken”

Parijs was deze voormiddag even het centrum van het voetbaluniversum, want Lionel Messi werd er gepresenteerd als nieuwste (en absolute) kroonjuweel van Paris Saint-Germain. Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie sprak hij aan de zijde van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi voor het eerst als speler van PSG.

Zoals het een echte ster betaamt, liet Lionel Messi bij het begin van de persconferentie even op zich wachten. Het drukke Parijse verkeer, weet je wel. Toch was de komst van de Messi(as) het wachten waard. Met een brede glimlach en stralend van geluk wandelde Messi de perszaal binnen. Voorzitter Nasser Al-Khelaifi nam als eerste het woord. “Toen we hier enkele jaren geleden startten aan ons project, vroeg iedereen zich af wat we zouden kunnen realiseren. Wel, enkele jaren later zit ik hier naast een zesvoudige winnaar van de Gouden Bal”, vertelde hij vol trots. “Het is dan wel historisch, we hebben nog niets gewonnen”, wees hij toch ook nog eens op waar het echt om draait. “Nu begint het echte werk. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons trofeeën zal brengen.

Bij zijn intrede in de perszaal zag Messi er erg gelukkig uit. Het contrast met zijn afscheidspersconferentie bij Barcelona, waar hij in tranen de aanwezige pers te woord stond, kon eigenlijk niet groter zijn. “Ik ben dan ook gelukkig dat ik hier ben”, vertelde de Argentijn. “Ik geef toe dat ik zondag nog triest was. Maar nu ben ik trots om samen met mijn familie deze nieuwe stap te zetten. Het is ook allemaal enorm snel gegaan. Daags na de mededeling van Barcelona dat ik zou vertrekken, is het in een stroomversnelling gekomen, dat wil wel wat zeggen. Dit is een ambitieuze club en dat voel je overal. Als je ziet hoe de mensen me hebben ontvangen in Parijs, ook de supporters. Dat is fantastisch. Ik wil er zo snel mogelijk aan beginnen.”

Het grote doel met PSG? De Champions League winnen natuurlijk. Al beseft Messi dat een triomf in de meest prestigieuze competitie ter wereld, geen evidentie is. “PSG wil erg graag de Champions League winnen, maar gemakkelijk wordt dat niet. Ze proberen het al zo lang. We zullen dus een sterke groep, een sterk collectief moeten worden. Daar een beetje geluk bij en dan lukt het. Maar het zal moeilijk worden. Want iedereen wil de beker met de grote oren winnen.”

Trainen met Neymar en Mbappé

Wanneer Messi voor een eerste keer op het veld zal staan, is nog afwachten. Al hoopt hij zelf wel zo snel mogelijk speelkaar te zijn. “Ik wil zo snel mogelijk op het veld staan”, klonk het. “Het is een rollercoaster geweest. Een week zoals deze heb ik nog nooit beleefd. Het ging van de ene naar de andere kant. Het is allemaal snel gegaan, maar nu wil ik zo snel mogelijk op het trainingsveld staan.”

Op dat veld zal hij herenigd worden met zijn maatje Neymar en ook met Mbappé. “Ik kijk er enorm naar uit om met hen te werken. Het zijn de beste spelers ter wereld”, vertelde La Pulga daarover. “Maar ook de andere spelers. Ik wil zo snel mogelijk op het trainingsveld staan. Ik weet nog niet wanneer ik eerste wedstrijd zal spelen. Ik ga beginnen trainen en dan zien we wel.”

Financial Fair Play

Tussendoor kreeg Al-Khelaifi ook de vraag wat de komst van Messi inhoudt voor een eventueel verlengd verblijf van Mbappé. Die wordt traditioneel gelinkt aan een nieuwe megatransfer. De geruchten dat het Franse supertalent naar Real Madrid zou verkassen, lacht Al-Khelaifi evenwel weg: “Mbappé zegt dat hij in een team wil spelen dat voor de grootste prijzen gaat. Wel, we hebben de beste voetballer ter wereld aangetrokken. Ik denk niet dat Kylian een betere keuze kan maken dan bij PSG te blijven.”

En over de Financial Fair Play had de voorzitter het volgende te zeggen. “Voor we een speler laten tekenen, laten we onze mensen goed nakijken of we de FFP wel volgen. Binnenkort gaan we onze cijfers publiceren en jullie zullen allemaal verschieten hoe mooi die zijn, hoe perfect die aansluiten bij de FFP. We hebben geen enkele regel overtreden.”