Hackers stelen voor recordbedrag aan cryptomunten: buit van 600 miljoen dollar

De website Poly Network, die gespecialiseerd is in de transfer van cryptomunten, heeft een gigantische diefstal gemeld. Volgens experts gaat het om 600 miljoen dollar (zo’n 511 miljoen euro) gestolen cryptomunten, een recordbedrag in de sector.

Hackers hebben gebruikgemaakt van een kwetsbaarheid in het systeem van Poly Network en duizenden digitale tokens gestolen, bevestigt het bedrijf. Poly Network plaatste op Twitter een boodschap die rechtstreeks gericht was naar de hacker(s): “wij willen met u in contact treden en vragen u dringend om de activa die u gestolen hebt terug te geven”. Het bedrijf bevestigt ook dat het om een “nooit geziene som” gaat die gestolen werd, “afkomstig van tienduizenden leden van de cryptogemeenschap”.

Om hoeveel geld het precies gaat, zegt Poly Network niet. Maar volgens berekeningen van specialist Mudit Guptha gaat het om zo’n 600 miljoen dollar aan gestolen cryptomunten Ethereum, Binanchain en OxPolygon.

Poly Network plaatst ook de hackersadressen op Twitter en vraagt aan zijn leden om die te blokkeren. “In elk land wordt dit beschouwd als een zwaar economisch misdrijf, en u zult dus vervolgd worden”, waarschuwt het bedrijf.

Cryptomunten zijn gebaseerd op blockchain-technologie, waardoor er geen banken als tussenpersonen nodig zijn om handel te drijven. Maar die anonimiteit maakt de cryptohandel ook kwetsbaar voor misbruik.