Britse prins Andrew op bezoek bij koningin Elizabeth in Balmoral: “Hij weigert alle medewerking”

Prins Andrew (links) is op bezoek bij zijn moeder in Balmoral (rechts) Foto: reuters, Belga

De Britse prins Andrew, die sinds maandag in de Verenigde Staten beschuldigd wordt van seksueel misbruik van minderjarigen, weigert voorlopig alle medewerking met het onderzoek. Dat zegt David Boies, de advocaat van Virginia Giuffre, de vrouw die de prins beschuldigt van verkrachting. Andrew zelf is inmiddels op bezoek bij zijn moeder, koningin Elizabeth, op het kasteel van Balmoral in Schotland.

Volgens Boies weigeren Andrew en zijn entourage al vijf jaar lang – sinds de eerste beschuldigingen opdoken – alle medewerking aan het onderzoek. “We hebben de afgelopen jaren meermaals contact gezocht met zijn advocaten, we hebben geprobeerd om hem de kans te geven om zijn kant van het verhaal te vertellen, om een verklaring of context te bieden, zodat we deze zaak konden oplossen zonder juridische stappen. Maar elke toenaderingspoging werd geweigerd. Ze hebben ons totaal genegeerd, zoals ze ook het strafrechterlijke onderzoek van de Amerikaanse overheid totaal hebben genegeerd.”

Prins Andrew zelf vertoeft sinds dinsdag in Balmoral, het buitenverblijf van de Britse koninklijke familie in Schotland. Opvallend: ook Sarah Ferguson, de ex-vrouw van Andrew is aanwezig.

Driemaal verkracht

Giuffre was een slachtoffer van de mensensmokkel van Jeffrey Epstein, en beschuldigt prins Andrew ervan haar twintig jaar geleden driemaal te hebben verkracht, toen ze 17 jaar oud was. Andrew ontkent die beschuldigingen ten stelligste. De vrouw diende maandag een burgerlijke klacht in tegen de prins in New York.

Vraag blijft of die rechtszaak antwoorden zal opleveren zonder medewerking van Andrew, die niet gedwongen kan worden om te getuigen in het onderzoek. “Maar hij zal toch antwoorden moeten geven”, aldus Boies. “Hij kan dit proces niet helemaal negeren. Hij kan mij en mijn cliënte negeren. Hij kan de andere slachtoffers en hun advocaten negeren. Maar hij kan de rechtbank niet negeren. De rechter zal hem verplichten om te getuigen. Als hij dat zou negeren, zou dat betekenen dat het vonnis per definitie in zijn nadeel zou zijn.”