Pro League blijft testen voor voetballers opvolgen

Vanaf vrijdag kunnen de Belgische voetbalstadions opnieuw vollopen met supporters – indien zij een geldig Covid Safe Ticket hebben. Dit bewijs zal, samen met de identiteitskaart, worden gecontroleerd bij de ingang van het stadion.

Voor de voetballers zelf verandert er echter niets: zij moeten geen Covid Safe Ticket tonen wanneer ze met de spelersbus aankomen. Zij blijven vallen onder het protocol van de Pro League, dat stelt dat de spelers gevaccineerd of getest moeten zijn. De clubs moet de wekelijkse testresultaten of de (nieuwe) vaccinatiebewijzen ook telkens aan de Pro League bezorgen, zoals dat ook het afgelopen seizoen het geval was.