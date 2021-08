Parket vraagt onontvankelijkheid van dossier Willem Engel tegen Marc Van Ranst, sympathisanten van Nederlander schoppen stennis in café nabij rechtbank

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen heeft het parket de onontvankelijkheid van het strafdossier tegen Marc Van Ranst gevorderd. De viroloog werd rechtstreeks gedagvaard door de Nederlander Willem Engel omdat hij hem een oplichter, virusontkenner en extremist zou hebben genoemd in een krantenartikel en op Twitter. Volgens het parket gaat het om een drukpersmisdrijf en is niet de correctionele rechtbank bevoegd, maar wel het hof van assisen.

Het proces lokte enkele sympathisanten van Engel naar Mechelen. Bij aankomst aan de rechtbank werd Engel opgewacht door een dertigtal mensen die hem met applaus en een spandoek verwelkomden. Engel bracht zijn vriendin mee, er was even twijfel of zij het gebouw binnen mocht omdat het medisch attest waarop ze zich beriep om haar mondmaskervrijstelling te rechtvaardigen in ons land niet als geldig wordt beschouwd. Uiteindelijk mochten Engel en de vrouw zonder mondmasker naar binnen.

Bij aanvang van de zitting vroeg meester Michael Verstraeten, die Engel bijstaat in het geding, om de bewijsstukken die Van Ranst had ingediend uit het dossier te weren. Hij had op voorhand slechts enkele bewijsstukken van Van Ranst ontvangen en had woensdagmorgen gemerkt dat er wijzigingen op die bewijsstukken waren aangebracht zonder dat hij er inzage in had gehad. De rechter zal zich tijdens haar beraad over de kwestie buigen, waarna over de ontvankelijkheid van het dossier en de grond van de zaak kan worden gepleit.

Intussen waren de sympathisanten, die geen toegang kregen tot het gerechtsgebouw, naar een café in de buurt afgezakt, waar ze weigerden zich aan de huidige coronamaatregelen voor de horeca te houden. Ze wilden met meer dan acht aan een tafel zitten, en toen de uitbater van de zaak hen dit verbood, begonnen ze te dreigen en met stoelen te gooien. De politie werd erbij gehaald voor een verklaring van cafébaas en getuigen.