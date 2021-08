Ooievaars broeden voor het eerst sinds 1880 in natuurreservaat De Zegge in Geel

Geel - In natuurreservaat De Zegge in Geel heeft een ooievaarskoppel de voorbije lente en zomer een van de geplaatste nestplatformen gebruikt om een kuiken voort te brengen. Het zou voor het eerst sinds 1880 zijn dat er ooievaars broeden in het gebied, dat vroeger bekendstond als het Geels Gebroekt.

De Zegge is het oudste natuurreservaat van ons land en is sinds 1952 in handen van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA), de eigenaar van Zoo Antwerpen en Planckendael. Experts van Zoo Planckendael plaatsten vorig jaar vijf nestplatformen voor ooievaars in het gebied in de hoop enkele vogels te verleiden om er neer te strijken. De kans dat de ooievaars daadwerkelijk spontaan de nesten gingen bezetten én tot broedsucces zouden komen, werd laag ingeschat, maar toch werd het een succes.

“Dit is een bescheiden, maar hoopvolle start van een ooievaarskolonie”, zegt conservator Bert Veris. “Tot nu toe vlogen de vogels tijdens hun trek over het reservaat om zich in Nederland te nestelen. De terugkeer van de ooievaars in dit veenlandschap is een goed teken voor de biodiversiteit.”

Het jong werd intussen geringd en heeft het nest met succes verlaten. Buiten het nestelend koppel vertoeven er volgens Zoo Planckendael nog zowat twaalf jonge vogels in het omliggende landbouwgebied, waar ze vooral insecten, regenwormen, muizen, mollen en ratten verorberen. De hoop leeft nu dat volgend voorjaar nog meer geslachtsrijpe ooievaarskoppels De Zegge uitkiezen om er hun kroost ter wereld te brengen en dat de kuikens vervolgens ook enkele jaren later van het gebied hun thuisbasis zullen maken. Zo kan er langzaam maar zeker een echte ooievaarskolonie ontstaan.

De Zegge is een veengebied van 115 hectare dat het laatste restje vormt van het Geels Gebroekt, ooit een enorm moeras van 600 hectare in het overstromingsgebied van de Kleine Nete. De Zegge is nu een lappendeken van vennen, vijvers, moerassen, rietvelden, weilanden, heidelandschap en moerasbos.