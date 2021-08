Beerschot heeft spits gevonden: “Shankland is een stevige transfer”

Beerschot heeft zijn aanvallende versterking beet. Lawrence Shankland komt over van Dundee United en tekende gisteren op het Kiel een contract voor drie jaar. De 25-jarige aanvaller moet niet alleen voor doelpunten zorgen, maar is ook een pion die de kleedkamer op sleeptouw kan nemen. “Met zijn karakter zal hij door de fans zeker geapprecieerd worden”, zegt voorzitter Francis Vrancken.

Met slechts 20 doelpunten in 18 wedstrijden in 2021 was de nood aan scorend vermogen op het Kiel hoog. Het was een ­leemte die na het vertrek van ­Tarik Tissoudali naar AA Gent maar niet ­ingevuld raakte. Met de transfer van Lawrence ­Shankland moet Beerschot nu beter gewapend zijn. De Schotse aanvaller heeft een neus voor goals. Bij Dundee United, waar hij nog twee maanden met ­Fréderic Frans speelde, was hij goed voor 40 doelpunten in 74 wedstrijden. Bij zijn vorige club Ayr United scoorde hij met de ogen dicht: in 73 duels vond hij 61 keer de weg naar doel. “Dit is een heel ­stevige transfer”, ­vertelt voorzitter Francis Vrancken. “Een transfer waar we heel fier op zijn. Het is een dossier waar we maanden aan gewerkt hebben.”

Via de connecties bij Sheffield United en de scoutingcel van United World kwam Shankland op de Kielse radar terecht. De concurrentie om zijn hand­tekening was niet min. Zo kon Shankland ook op de interesse rekenen van Swansea City, vorig jaar de nummer vier uit de ­Championship (Engelse tweede klasse, red.). Ook bij Celtic stond de aanvaller op de shortlist. “Maar finaal hebben wij Lawrence kunnen overtuigen: financieel én met ons project.”

Dat hij net naast een selectie voor EURO 2020 greep, is op dat vlak misschien zelfs een meevaller. “Het was mooi geweest om een EK-ganger naar Beerschot te ­halen, maar het had de onderhandelingen misschien wat moeilijker kunnen maken.”

Huiswerk nog niet af

Shankland moet bij Beerschot dus voor doelpunten zorgen. “In de aanval konden we vers bloed gebruiken, daar moeten we niet flauw over doen”, knikt ­Vrancken. Lawrence zal de ­komende maanden mee het ­verschil moeten maken. Met zijn goals, maar ook met zijn persoonlijkheid. “Hij brengt een pak ervaring mee en met zijn karakter zal hij perfect bij deze club passen. Een vrolijke jongen die heel ludiek uit de hoek kan komen. Maar daarnaast ook een speler die zegt waar het op staat. Op zijn ­manier kan hij de kleedkamer mee op sleeptouw nemen.”

Een extra troef: de komst van Shankland kan wat druk van de schouders van de andere spitsen halen. Noubissi krijgt wat extra tijd om terug naar zijn beste ­niveau te groeien, Sanyang krijgt extra tijd om zijn potentieel ten volle te ontwikkelen. En alle ogen zullen niet louter op ­Suzuki gericht zijn als er een doelpunt moet gemaakt ­worden. Ook voor Holzhauser moet de transfer een opluchting zijn. Hij heeft niet alleen een scorende spits om te bedienen, met deze kwaliteitsinjectie zal de ­verleiding om een transfer te overwegen weer wat kleiner zijn.

Met de komst van Shankland is het huiswerk van Beerschot nog niet af. “We ­hebben met deze transfer al wel een belangrijke stap gezet, maar we werken verder, zonder domme dingen te doen. Dat doen we niet bij euforie, maar ook niet als het even wat minder gaat.”