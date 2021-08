Blogster en mama van drie kindjes Lara Switten overleden aan kanker: “Ze zal altijd ons lichtpuntje zijn”

Beringen - De Beringse mamablogster Lara Switten is dinsdag overleden aan baarmoederhalskanker. Dat meldt haar familie.

“Op 10 augustus (dinsdag, red.) is Lara ingeslapen, omringd door de mensen die haar liefhebben - en daar waar ze thuis was”, klinkt het op het Instagram-account van Switten. “Lara zal altijd ons lichtpuntje zijn. De energie ontbreekt ons om iedereen van een antwoord te voorzien, maar weet dat alle liefde, alle steun, alle kaarsjes en kaartjes oprecht hartverwarmend zijn.” Lara was mama van dochters Philippa en Romée, en beviel in februari van Gabriel.

LEES OOK. Lara (34) is zwanger van haar derde en ongeneeslijk ziek: “Ik zal mijn kinderen nooit zien opgroeien” (+)

Switten kreeg eind 2020 te horen dat ze leed aan baarmoederhalskanker, en dat ze niet meer zou genezen. “Ik heb nog wel zes maanden, misschien langer. Maar mijn kinderen zal ik nooit meer zien opgroeien”, klonk het toen. Ze deelde haar verhaal op haar Instagram-account, waar het veel weerklank vond bij haar vele tienduizenden volgers.