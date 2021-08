Vreemd, volgens de vaccinatietellers zijn er al kinderen jonger dan 12 gevaccineerd: hoe kan dat?

Raar: wie woensdag de vaccinatietellers raadpleegde, zag dat 0,11 procent van 0 tot 11-jarigen al volledig gevacineerd werd. 1,76 procent kreeg ten minste al één prik. De vaccins voor jongeren, dat van Moderna en Pfizer, zijn echter enkel goedgekeurd vanaf 12 jaar. Wat is er aan de hand?

In se niet veel meer dan een boekhoudkundige kwestie. “Momenteel zullen alle jongeren die ten laatste 31 augustus 2021 12 jaar worden een uitnodiging mogen verwachten voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum”, staat te lezen op de website van de Vlaamse Overheid. “We prikken jongeren pas op het moment dat ze 12 jaar zijn”, zegt Ria Vandenreyt van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. “Maar in de statistieken worden ze onderverdeeld op basis van de leeftijd die ze hadden op 1 januari.”

Eenzelfde uitleg bij Sciensano. “Vaccinaties zijn voorzien vanaf 12 jaar. Voor de registratie van de vaccinaties gebruiken we echter de leeftijd van de personen op 1/1/2021. Het percentage gevaccineerde 0- tot 11-jarigen bestaat dus hoofdzakelijk uit jongeren die in de afgelopen acht maanden 12 jaar zijn geworden.”

Op Twitter werd ook gespeculeerd of hier baby’s van gevaccineerde moeders bijgeteld werden. Dat klopt niet. “De vaccinatiecijfers betreffen steeds toegediende prikken, dus zeker nooit baby’s van gevaccineerde moeders”, aldus nog een woordvoerder van Sciensano.