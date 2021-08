Het vergeten inferno: bosbranden in Algerije kostten al aan 65 mensen het leven

In Algerije hebben de bosbranden die sinds maandagavond het noorden van het land teisteren al aan minstens 65 mensen, onder wie 28 militairen, het leven gekost. Dat blijkt uit een nieuwe balans die woensdag door de nationale omroep werd vrijgegeven. Vanaf donderdag is een nationale rouwperiode van drie dagen van kracht.

“Het dodental als gevolg van de bosbranden is opgelopen tot 65 (28 soldaten en 37 burgers), voornamelijk in de regio van Tizi Ouzou,” meldde de televisiezender. Daarnaast werden ook 12 soldaten “in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen”.

In totaal zijn in het Noord-Afrikaanse land meer dan 100 branden uitgebroken. Daarvan zijn er 86 nog steeds niet geblust, aldus het staatspersbureau APS onder aanhaling van de bevoegde autoriteit. Vooral de streek van Tizi Ouzou ten oosten van de hoofdstad Algiers is getroffen. Daar zouden nog 30 grote branden woeden.

Dinsdagavond maakte de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune al bekend dat 25 soldaten tijdens reddingsoperaties waren omgekomen. Zij waren er echter wel in geslaagd meer dan 100 mensen uit de vlammenzee te redden. De Algerijnse premier Ayman Ben Abdel Rahman verklaarde op de staatstelevisie dat de branden opzettelijk waren aangestoken.

Op veel plaatsen in Algerije is het momenteel meer dan 40 graden. Verwacht wordt dat de hittegolf voorlopig aanhoudt. Ook in Griekenland, Italië, Turkije en Rusland woeden hevige bosbranden.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS