Wikileaks-oprichterJulian Assange verschijnt voor rechtbank in Londen over uitlevering aan VS

Voor het eerst sinds ruim een half jaar is de oprichter van de klokkenluiderswebsite Wikileaks, Julian Assange, op een openbare zitting voor een rechtbank in Londen verschenen. De 50-jarige Assange verscheen via een videoverbinding vanuit de hoogbeveiligde gevangenis Belmarsh in het zuidoosten van de Britse hoofdstad, waar hij sinds meer dan twee jaar opgesloten is.

Centraal op de zitting van woensdag stond het beroep dat de Verenigde Staten aantekenden tegen de afwijzing van het Amerikaanse verzoek tot uitlevering van Julian Assange. Het Amerikaanse gerecht wil Assange in de VS wegens spionage berechten. Een rechter in Londen wees het verzoek om zijn uitlevering af omdat hij psychisch uitgeput is, en vanwege de detentievoorwaarden die hem in de VS te wachten staan. Tegen de afwijzing ging het Amerikaanse parket in beroep. Over de draagwijdte van de beroepsprocedure, waarmee al deels ingestemd werd, zou nu beslist worden.

“Het is duidelijk dat de Amerikaanse regering de beschuldigingen moet laten vallen. De regering-Biden kan niet de persvrijheid verdedigen en tegelijk deze zaak voortzetten”, zei Assanges partner Stella Moris aan het Britse persbureau PA. De secretaris van de journalistenorganisatie Reporters Zonder Grenzen, Christian Mihr, zei: “Uiteindelijk is dit ook bepalend voor de geloofwaardigheid van de VS”.

Voor het gerechtsgebouw in Londen kwamen tientallen sympathisanten van de Australiër bijeen die met het scanderen van leuzen als “Free Julian Assange” zijn onmiddellijke vrijlating eisten.