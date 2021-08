38 jaar, maar onvermoeibaar: Dani Alves drie dagen na olympisch goud al terug aan de slag in de Zuid-Amerikaanse Champions League

Hij mag dan wel al 38 jaar zijn, Dani Alves wil van geen rustpauze weten. De Braziliaan veroverde vorige week nog olympisch goud met Brazilië, maar speelde gisterennacht al opnieuw een wedstrijd met zijn ploeg Sao Paolo. Vakantie? Niets van.

De rechtsachter die in Europa furore maakte in het Barcelona van Messi, Xavi en Iniesta, vulde met olympisch goud zowat het enige hiaat op zijn palmares. En dat koste wel wat moeite. Zo had Brazilië zowel in de halve, als in de finale verlengingen nodig. Telkens stond Dani Alves de hele wedstrijd op het veld. Dan zou hij wel wat rust kunnen gebruiken, zou je denken. Maar daar denkt de rechtsachter evenwel anders over.

Amper drie dagen na de olympische triomf trok hij al terug zijn voetbalschoenen aan voor een match met zijn club Sao Paulo. Niet zomaar een match. Sao Paolo moest vol aan de bak tegen Palmeiras in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. Opnieuw stond hij de volle 90 minuten op het veld. Hij weet dus echt van geen ophouden. En het ziet er niet naar uit dat het snel zal beteren, want komend weekend staat er opnieuw een wedstrijd op het programma, waarna volgende week ook de terugwedstrijd in de Copa Libertadores volgt.