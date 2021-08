WHO gaat drie nieuwe medicijnen testen voor behandeling gehospitaliseerde coronapatiënten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat drie nieuwe medicijnen testen voor de behandeling van gehospitaliseerde coronapatiënten. Het gaat om de geneesmiddelen artesunate, imatinib en infliximab die nu al worden gebruikt voor andere toepassingen.

Artesunate is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van malaria, terwijl imatinib van Novartis gebruikt wordt voor de behandeling van bepaalde kankers. Infliximab, ten slotte, wordt gegeven aan patiënten met bepaalde immuunziekten, zoals reuma of de ziekte van Crohn.

“Het vinden van effectieve en toegankelijke behandelingen voor coronapatiënten blijft een kritieke behoefte. De WHO is dan ook trots voorop te gaan in deze wereldwijde inspanning”, verklaarde WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Eerder testte de WHO al vier andere geneesmiddelen. Remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir en interferon bleken echter geen of weinig effect te hebben.