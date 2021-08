Geen Alex Collado, dus praat Club Brugge met FC Kopenhagen over 19-jarig talent met een stevig prijskaartje

Na het afspringen van de onderhandelingen over Barcelona-ster Alex Collado speurt Club Brugge in Denemarken naar aanvallende versterking. Het legde een bod neer voor de 19-jarige winger Mohamed Daramy, een van de grootste beloften van FC Kopenhagen.

“FC Kopenhagen bevestigt dat het een bod heeft ontvangen voor Mohamed Daramy van het Belgische Club Brugge”, laat de Deense topclub weten in een officiële mededeling. “Onderhandelingen zijn aan de gang tussen beide partijen, maar er is geen garantie dat een overeenkomst wordt bereikt.”

Club Brugge wil niet officieel reageren, maar bevestigt dat het een lijn heeft uitgelegd voor Daramy die zes interlands met Deense U21 op de teller heeft. Behalve de Deense heeft hij ook de Sierraleonese nationaliteit. Hij speelt doorgaans als rechtsbuiten maar kan ook links uit de voeten. Hij speelt al twee seizoenen in het eerste elftal van Kopenhagen en valt op door zijn snelheid en goeie voeten. In de kern van Club kan hij de leemte opvullen die Krépin Diatta achterliet.

Kampen om Mohamed Daramy er for alvor gået i gang. Club Brugge har budt et beløb, der vil få ham op blandt de dyreste salg i Superligaens historie. https://t.co/kLCqdXFhLo — Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) August 11, 2021

De gespecialiseerde website Transfermarkt waardeert Daramy op 4 tot 6 miljoen euro, maar FC Kopenhagen zou het dubbele voor hem vragen. Club Brugge wil echter niet overhaast te werk gaan. Dat bleek eerder in tal van andere dossiers in deze transferperiode. Deals sprongen af omdat de speler of club in kwestie zich niet volledig in het plaatje konden vinden.

Club beschikt door de transfer van Odilon Kossounou (net geen 30 miljoen euro) en een kapitaalsinjectie van 20 miljoen euro door de Amerikaanse investeerder Orkila over een aardig potje om de transfermarkt op te gaan. Maar het wil zich in onderhandelingen niet onder druk laten zetten om meer dan nodig te betalen voor zijn transferdoelwitten.