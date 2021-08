Niet één maar vier Messi’s in het Parc des Princes! Topvedette leert zoontjes voet ballen in Parijs

Lionel Messi (34) is niet alleen een voetbalvedette, hij is ook een familieman. Nadat hij zijn contract tekende bij PSG ging hij meteen voetballen in zijn nieuwe thuisbasis… met zijn kinderen.

Lionel Messi voetbalt voortaan bij PSG en niet meer bij Barcelona. Een grote verandering voor de Argentijnste superster, maar ook voor zijn familie. Messi woonde met zijn echtgenote Antonella Roccuzzo en zijn drie zonen Thiago (8) Mateo (5) en Ciro (2) in Castelldefels, een residentiële buitenwijk van Barcelona. Ze zijn opgegroeid in Camp Nou. Daarom wou Messi zijn kinderen meteen kennis laten maken met zijn nieuwe voetbaltempel: het Parc des Princes in Parijs. In een leeg stadion speelde hij een voetbalpartijtje met zijn zoontjes. Ze genoten zichtbaar. De jeugd van PSG heeft er wellicht enkele sterspelertjes bij.

Messi and his boys balling on the Parc des Princes pitch 💙



(via antonelaroccuzzo/IG) pic.twitter.com/KiPs80qoP4 — ESPN FC (@ESPNFC) August 11, 2021