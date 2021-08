Onderzoek Audit Vlaanderen naar Veerle Heeren is afgerond

Sint-Truiden - Het onderzoek van Audit Vlaanderen over de Truiense burgemeester Veerle Heeren is klaar. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) na een bericht hierover in Het Belang van Limburg. Volgens de krant zou het rapport geen grote verrassingen bevatten.

Burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren (CD&V) kwam in een storm terecht nadat bekendraakte dat zij en verschillende mensen uit haar entourage waren voorgekropen in de rij voor vaccinatie. Audit Vlaanderen besliste daarop om een forensische audit naar de vaccinatie van Heeren op te starten. Het is dat onderzoek dat nu is afgerond.

Het onderzoek is volgens Het Belang van Limburg bezorgd aan Heeren zelf en aan de voorzitter van de gemeenteraad. Over de inhoud houdt volgens de krant voorlopig iedereen de lippen stijf op elkaar, maar Het Belang heeft wel vernomen dat het onderzoek “erg grondig is gebeurd, maar dat er weliswaar niet meteen een bom in zou zitten of grote verrassingen”.

De bal ligt nu in het kamp van de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters. Die kreeg van minister Somers de opdracht een tuchtonderzoek te starten tegen Heeren. Daarvoor kan hij de informatie van de audit gebruiken. Lantmeeters moet Somers ook adviseren over een eventuele tuchtsanctie. Wanneer het tuchtonderzoek van de gouverneur klaar zal zijn, is niet duidelijk. Nadat dit is bezorgd aan minister Somers heeft die drie maanden tijd om een uitspraak te doen.

Veerle Heeren is sinds half juli opnieuw op post als burgemeester van Sint-Truiden, nadat ze op doktersadvies een periode rust had genomen.