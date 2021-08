Meer dan dubbel zo veel dagen thuis als verlofdagen kwijt? Deze vrije dagen moet je alvast inplannen voor 2022

Al aan het dromen over vakantie in 2022? Met slim plannen kun je meer dan dubbel zo veel vrij dagen scoren dan verlofdagen kwijt te spelen op het werk.

Er zijn drie brugdagen in 2022. Wie vrij neemt op vrijdag 27 mei, vrijdag 22 juli of maandag 31 oktober geniet automatisch van een verlengd weekend van vier dagen. Dan ben je verspreid over het jaar in totaal 12 dagen thuis en verlies je maar drie verlofdagen.

Als je vrij neemt op 27 mei en van 30 mei tot 3 juni, dan ben je twaalf dagen aan een stuk vrij en verlies je maar zes verlofdagen.

Je kunt ook van 7 tot en met 10 juni vrijaf vragen aan je baas, waardoor je in deze periode negen dagen vrij bent in ruil voor vier verlofdagen.

Kerst valt op een zondag in 2022 en nieuwjaar 2023 dus ook, maar wanneer je van 26 tot en met 31 december vrij neemt , heb jij 9 dagen vakantie in ruil voor 5 verlofdagen.

Overzicht wettelijke feestdagen van 2022

Nieuwjaar: zaterdag 1 januari 2022

Paasmaandag: maandag 18 april 2022

Dag van de Arbeid: zondag 1 mei 2022

O.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022

Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022

Nationale feestdag: donderdag 21 juli 2022

O.L.V. Hemelvaart: maandag 15 augustus 2022

Allerheiligen: dinsdag 1 november 2022

Wapenstilstand: vrijdag 1 november 2022

Kerst: zondag 25 december 2022