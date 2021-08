Schumacher overleefde vooral dankzij zijn vrouw

De gezondheid van de voormalig F1-piloot Michael Schumacher (52) blijft een goed bewaard geheim. De man liep zware verwondingen op bij een ski-ongeval in 2013 en werd sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Volgens F1- topman Jean Todt heeft vooral zijn vrouw een grote rol gespeeld in zijn overlevingsproces.

“Ik heb veel tijd doorgebracht met Corinna sinds Michael zijn ski-ongeval had. Ze is een geweldige vrouw en leidt de familie. Ze had het niet verwacht. Het gebeurde plotseling en ze had geen keuze. Maar ze doet het heel goed. Ik vertrouw haar en zij vertrouwt mij”, zegt Jean Todt (75), voorzitter van de FIA, Fédération Internationale de l’Automobile, aan het Duitse blad BILD. Volgens hem heeft de vrouw van Schumacher een cruciale rol gespeeld in zijn trage herstel. “Door het werk van de dokters en de medewerking van Corinna, die wou dat hij zou overleven, overleefde hij ook. Maar met gevolgen.”

Updates over zijn toestand komen er maar zelden. In 2019, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Schumacher, zei de familie dat ze er alles aan deden om het te doen herstellen. En vorig jaar werd er gesproken van stamceloperatie. Maar die werd afgelast door de coronapandemie.

In september vertelde neuroloog Erich Riederer aan een documentairemaker dat hij twijfelde of de F1-piloot ooit zou herstellen. “Ik denk dat hij in een vegetatieve staat is. Hij is wakker, maar reageert niet.”

Midden september zal er op streamingdienst Netflix een documentaire over Schumacher verschijnen. er zouden beelden getoond worden die nooit eerder getoond werden en tal van interviews met familie, vrienden en voormalige collega’s.