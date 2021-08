Een abonnement van 500 euro voor auto, Lynk & Co opent woensdag Belgische ‘club’

Het automerk Lynk & Co opent woensdag in Antwerpen zijn eerste Belgische ‘club’, een alternatief voor de traditionele autodealer. Het bedrijf brengt auto’s aan de man op basis van een lidmaatschap. Gebruikers betalen 500 euro maar kunnen die maandelijkse bijdrage drukken door het voertuig ter beschikking te stellen van anderen. Ook dat deelplatform zal binnenkort beschikbaar worden in ons land.

Lynk & Co is een Chinees-Zweeds automerk dat voorlopig één model in zijn assortiment heeft: een SUV met een 1.5 driecilinder die beschikbaar is als plug-in of normale hybride. Er zijn geen opties, alle voertuigen zijn met luxueuze snufjes uitgerust en de kleur is beperkt tot zwart of blauw. Wie zich inschrijft, krijgt in de toekomst op enkele dagen een auto geleverd. Die korte levertijden zijn vandaag evenwel niet mogelijk door het wereldwijde chiptekort. Er zijn al een 50-tal auto’s geleverd, maar Lynk & Co heeft in België al 1.000 leden.

Vanaf zaterdag kunnen bezoekers in de showroom het voertuig leren kennen. De club wil ook lokale en duurzame producten aan de man brengen en er zullen allerhande evenementen georganiseerd worden. Het is de derde Europese club, naast die in Göteborg en Amsterdam, maar er zijn ook al een aantal tijdelijke locaties in gebruik. De club in Berlijn opent op 17 september.