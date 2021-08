Geen uitsupporters toegelaten bij interlands in september: Rode Duivels zonder fans naar Estland en Wit-Rusland

FIFA en UEFA hebben beslist dat er geen uitsupporters mogen aanwezig zijn tijdens de kwalificatiewedstrijden of vriendschappelijke wedstrijden in september. Dit vanwege de toenemende Covid-gevallen in Europa.

De beslissing geldt voorlopig alleen voor september, maar de kans is groot dat ze later wordt verlengd voor oktober en november.

De nationale bonden kregen een brief: “FIFA en UEFA hebben de evolutie van de pandemie in Europa nauwlettend gevolgd. Vanwege de recente COVID-19-pieken in Europa in combinatie met het grote aantal wedstrijden dat tijdens het internationale venster van september zal worden gespeeld, is overeengekomen om geen uitsupporters toe te laten bij kwalificatiewedstrijden i voor de FIFA Wereldbeker 2022. Ook vriendschappelijke wedstrijden die in september plaatsvinden, zullen zonder uitsupporters worden gespeeld.”

De Rode Duivels spelen in september drie kwalificatie-interlands. Op 2 september trekken ze naar Estland, op 5 september ontvangen de Belgen Tsjechië. Op 8 september wordt gespeeld in Wit-Rusland.