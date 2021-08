Wit-Rusland vraagt VS diplomatieke aanwezigheid in het land terug te schroeven

Wit-Rusland heeft de Verenigde Staten gevraagd om hun diplomatieke aanwezigheid in het land terug te schroeven. De vraag komt er als reactie op de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het autoritaire regime van president Aleksandr Loekasjenko.

“We hebben aan de Amerikanen voorgesteld om het ambassadepersoneel tegen 1 september te beperken tot vijf personen”, verkondigde Anatoly Glaz, de woordvoerder van het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, in een communiqué. Hij voegde eraan toe dat de Amerikaanse sancties “openlijk vijandig” zijn.

Een jaar na de controversiële presidentsverkiezingen in Wit-Rusland en de daarop volgende onderdrukking van een historische protestbeweging, heeft Washington maandag de sinds 2006 van kracht zijnde sancties nog aangescherpt.

“Aangezien Washington de samenwerking op alle domeinen terugschroeft en erop uit is om de economie van ons land te verstikken, zien we geen objectieve reden voor de aanwezigheid van zoveel personeel in de Amerikaanse ambassade”, aldus Glaz.

Wit-Rusland trok ook zijn akkoord in voor de nominatie van Julie Fischer als Amerikaans ambassadeur in het land. Fischer werd begin dit jaar genomineerd, maar heeft haar post nooit kunnen innemen.