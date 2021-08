Reusachtige olievlek op Zwarte Zee na averij

Na een ongeval met een tankschip vorige week op de Zwarte Zee, nabij de Russische grootstad Novorossijsk, is een olievlek ontstaan van 80 vierkante kilometer groot. De vlek is honderdduizenden malen groter dan aanvankelijk gemeld.

“De olievlek strekte zich op 8 augustus van de kust tot in de open zee uit over een lengte van negentien kilometer”, stelde de Russische Academie van Wetenschappen woensdag na de analyse van satellietbeelden. Hoeveel olie in de buurt van de Russische grootstad Novorossijsk gelekt is, is vooralsnog onduidelijk. Bij het inpompen van aardolie in een Grieks tankschip, op zes kilometer van de Russische kust, is het zaterdag tot averij gekomen. Volgens de exploitant van de pijplijn is op die manier twaalf kubieke meter olie in zee terechtgekomen. Het vervuilde gebied wordt geschat op 200 vierkante meter.

Toch houdt de burgemeester van Novorossijsk vol dat de stranden van zijn stad niet vervuild zijn en dat zwemmen toegelaten is. “Experts hebben de stranden onderzocht. Er is nergens vervuiling”, zei burgemeester Igor Dyachenko aan het Russische staatspersagentschap TASS.