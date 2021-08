Europese Commissie: “Canadese zakenman Michael Spavor kreeg in China geen eerlijk proces”

“De Canadees Michael Spavor, die woensdag door een Chinese rechtbank veroordeeld werd tot 11 jaar gevangenisstraf wegens spionage, heeft geen eerlijk proces gekregen.” Dat zegt de Europese Commissie, die er op wijst dat het proces achter gesloten deuren was en dat hij zijn advocaten niet heeft kunnen kiezen.

“Zijn recht op een eerlijk proces en op een eerlijk juridisch verloop, in het bijzonder het recht op een openbaar proces, is niet gerespecteerd”, zei een woordvoerder van de commissie in een reactie.

De hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell voegt daaraan toe dat “het proces plaatsvond achter gesloten deuren zonder dat hij zijn advocaten zelf mocht kiezen. Hij heeft enkel zeer beperkte consulaire bijstand gekregen.”

Spavor werd in december 2018 opgepakt. Volgens Canada gebeurde dat als een vergelding voor de arrestatie, enkele dagen eerder in Vancouver, van Meng Wanzhou, de financieel directrice van de Chinese telecomgigant Huawei.

De Canadese premier Justin Trudeau noemde de opsluiting van Spavor eerder al “willekeurig”. De veroordeling van Spavor zal de relaties tussen Peking en Ottawa nog verder onder druk zetten.

De Verenigde Staten vragen woensdag de “onmiddellijke” en “onvoorwaardelijke” vrijlating van Spavor. “Het opsluiten van individuen op een arbitraire manier om druk uit te oefenen op buitenlandse overheden is volledig onaanvaardbaar. Mensen mogen nooit gebruikt worden als onderhandelingsmiddel”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een mededeling.

Frankrijk gaf aan “met ontzetting” kennis te hebben genomen van de “willekeurige” vonnissen in China tegen twee Canadezen, Michael Spavor en Robert Lloyd Schellenberg, die ter dood veroordeeld werd voor drugshandel. “Frankrijk veroordeelt met klem het willekeurige karakter van van deze uitspraken en herhaalt zijn verzet tegen de doodstraf”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.