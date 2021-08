Kolder in 1B: Lommel SK ziet coach Liam Manning vijf dagen voor competitiestart vertrekken naar Engelse derdeklasser

Lommel SK moet vijf dagen voor de competitiestart tegen Waasland-Beveren op zoek naar een nieuwe trainer. Liam Manning ruilt groen-wit immers voor de Engelse derdeklasser MK Dons.

De Brit leidde woensdagochtend nog de training en lichtte daarna de Lommelse spelersgroep in. Manning kwam vorige zomer aan in België, maar zoekt dus na de derde plek van vorig seizoen al andere oorden op. De 35-jarige Brit stond aan de vooravond van zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in zijn nog prille carrière. In het verleden was de ex-speler van Ipswich Town actief als hoofd jeugdopleiding van zusterclub New York City FC en jeugdtrainer bij West Ham.