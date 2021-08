VS halen eerste slag thuis in uitleveringsverzoek Julian Assange

WikiLeaks-oprichter en klokkenluider Julian Assange heeft in beroep een zaak verloren die moest voorkomen dat de Amerikaanse regering zijn beroep tegen de weigering tot uitlevering van Assange kon uitbreiden. Dat schrijft The Guardian woensdag. De Verenigde Staten willen de 50-jarige Assange berechten wegens spionage, maar een Britse rechter wees het verzoek tot uitlevering eerder van de hand omdat Assange psychisch uitgeput is.