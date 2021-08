Gouden zaken van Ahold Delhaize gaan door: “Gewoontes van tijdens de lockdown blijven langer hangen”

Analisten gingen ervan uit dat de omzet van Ahold Delhaize over het tweede kwartaal zou dalen, omdat het concern boven Delhaize, Albert Heijn en Bol.com vorig jaar tijdens de lockdown gouden zaken had gedaan. Maar zie, de omzet ging nog eens drie procent hoger. “Vele gewoontes die we ons tijdens de lockdown hebben aangeleerd, blijven langer hangen dan gedacht”, wrijven ze zich op het hoofdkwartier in Zaandam in de handen.