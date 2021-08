Politie op zoek naar fietser die betrokken was bij zwaar ongeval: slachtoffer in levensgevaar

Antwerpen - Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorige week betrokken was bij een ongeval tussen twee elektrische fietsers in de Antwerpse Rotterdamstraat. Daarbij raakte een 59-jarige man levensgevaarlijk gewond. De andere man pleegde daarna vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde op 4 augustus rond 12.45u. De twee fietsers reden in de Rotterdamstraat op hun elektrische fietsen in de richting van het Sint-Jansplein. “Op een gegeven moment werd het slachtoffer ingehaald door de andere fietser, die vermoedelijk op een speed pedelec reed. Ter hoogte van huisnummer 11 kwamen de twee met elkaar in aanrijding", vertelt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De 59-jarige man kwam zwaar ten val en kreeg ter plaatse eerste medische zorgen toegediend. Hij werd daarna in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De andere fietser reed na het ongeval gewoon door. Na het bekijken van de camerabeelden in de omgeving kon de politie een verdachte in beeld brengen.

“Het gaat over een gedeeltelijk kaalhoofdige man die op het ogenblik van het ongeval een blauwe polo, een blauwe jeans en donkere schoenen droeg. Hij is van middelbare leeftijd. Op zijn bagagedrager lag een witte zak. Hij fietste weg in de richting van het Sint-Jansplein en bezocht in die omgeving mogelijk een horecazaak”, zegt Bruyns.

Politie en parket zijn nu op zoek naar de man. Wie hem kent of weet waar hij verblijft, kan contact opnemen met de Blauwe Lijn op het gratis nummer 0800/123.12 of via mail naar deblauwelijn@politie.antwerpen.be. De Antwerpse politie vraagt ook aan de betrokkene zelf om contact op te nemen.