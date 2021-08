Marc Van Ranst: “We zijn zonder twijfel op de goede weg”

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land blijft stijgen maar dat hoeft geen reden tot bezorgdheid te zijn. “We zijn zonder twijfel op de goede weg.” Dat heeft viroloog Marc Van Ranst woensdag gezegd aan Belga.

De besmettingen stijgen lichtjes als je de cijfers vergelijkt met andere landen, legt Van Ranst uit. “Omdat meer reizigers terugkeren, zullen ze nog wel een tijdje stijgen. Maar bij ons zijn bijvoorbeeld de discotheken nog niet open en we hebben geen massatoerisme.”

Intussen blijkt uit de recentste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano dat 71,3 procent van alle Belgen minstens één dosis van een coronavaccin heeft gekregen. 64,1 procent is volledig gevaccineerd. “Aan die vaccinatiegraad zie je dat we op de goede weg zijn”, aldus de viroloog. “Het blijft natuurlijk een fragiele situatie, vooral voor niet-gevaccineerden. De vaccins beschermen ook minder goed tegen de besmettelijkere varianten.”

Een lockdown zoals in de eerste golf is volgens Van Ranst wel definitief van de baan. “Gradueel kunnen we versoepelen en dat hangt natuurlijk samen met het aantal mensen dat volledig gevaccineerd is. Veel mensen blijven zéér voorzichtig en dat is uiteraard goed.”

Infectioloog Jeroen Van der Hilst van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt pleitte er deze week voor nu te versoepelen, nu de ziekenhuizen niet meer zo vol meer liggen, zodat opnames kunnen worden gespreid en er geen piek komt in de herfst. “Wanneer juist welke maatrgelen worden losgelaten, is een politieke beslissing”, gaat Van Ranst de confrontatie uit de weg. “De niet-gevaccineerden geraken al besmet, als ze in grote groepen samenkomen of op vakantie gaan.”

Met de voetbalfans die met een Covid Safe Ticket opnieuw welkom zijn in volle tribunes bij de matchen in 1A en 1B en de eerste festivals, zoals Paradise City in Kortrijk, staat er een belangrijk weekend voor de boeg. “Ik hoop in de eerste plaats dat mensen zich kunnen amuseren”, aldus Van Ranst, “maar ook voorzichtig zijn. Dan komt het allemaal goed.”