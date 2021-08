ArcelorMittal bestelt 30.000 ton biokool voor hoogoven in Gent

/ Gent - ArcelorMittal heeft 30.000 ton biokool besteld voor de hoogovens van zijn staalfabriek in Gent. Een relatief duurzame grondstof in vergelijking met fossiele steenkool, want per ton biokool wordt zowat 2,5 ton CO2 minder uitgestoten. Op termijn kan het gebruik van biokool opgedreven worden tot 350.000 ton op jaarbasis.

Biokool ontstaat door het torreficeren van biomassa, een proces dat door het Nederlandse bedrijf Perpetual Next gebeurt. De korrels hebben dezelfde eigenschappen als fossiele steenkool en worden bereid tijdens een thermisch raffinageproces. Het gaat om een relatief betaalbare hernieuwbare grondstof met een hoge energiedichtheid.

ArcelorMittal Gent start met een proefproject als gedeeltelijke vervanging van fossiele steenkool. Het gaat om een eerste levering van 30.000 ton voor de hoogoven in Gent, opschaalbaar naar 350.000 ton op jaarbasis.

Die is nodig om de vervuilende industrie te verduurzamen, want de 1,86 miljard ton ruwstaal die jaarlijks wordt geproduceerd is voor 70 procent afkomstig uit hoogovens die fossiele steenkool gebruiken. Verwacht wordt dat de vraag naar staal tegen 2050 zal verdubbelen, wat voor een enorme toename van de uitstoot zou leiden.