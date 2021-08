Marouane Fellaini blijft aan de leiding in China, maar moet wel geblesseerd van het veld

Op de veertiende speeldag in de Chinese Super League heeft Shandong Taishan zijn leiderplaats in groep A nog wat meer kracht bijgezet met een 2-1-zege tegen Cangzhou, meteen de vijfde overwinning op rij. Het zag wel Marouane Fellaini na 13 minuten naar de kant gaan met een blessure.

Shandong had na amper drie minuten al een voorsprong te pakken tegen de voorlaatste in de poule, via Tianyu Guo. De thuisploeg liet het uitvallen van Fellaini wat later niet aan zijn hart komen en stoomde voor het halfuur door naar 2-0. Guo was opnieuw de doelpuntenmaker van dienst. De aansluitingstreffer van Muriqui. viel veel te laat.

Tegelijkertijd mocht Mousa Dembélé opdraven in de basiself van Guangzhou City op het veld van Henan Songshan Longmen. Na 36 minuten kreeg ploegmaat Guilherme een uitgelezen kans om de bezoekers de leiding te bezorgen van op de penaltystip, maar hij faalde. Die misser brak Dembélé en co zuur op in de tweede helft: Parmanjan Kyum opende de score namens Henan. Tiago De Leonco hing de bordjes nog gelijk en voorkwam zo de nederlaag.

Shandong blijft dankzij de nieuwe triomf aan de leiding met 33 op 42, voor Guangzhou FC (30 ptn) en Shenzhen (24 ptn). Zij namen eerder op de dag respectievelijk de maat van het als achtste en laatst gerangschikte Qingdao FC (5-0) en nummer zes Chongqing Liangjiang Athletic (2-1).

Guangzhou City schiet niet veel op met de puntendeling en blijft vierde (21 ptn). Henan volgt op de vijfde plaats (18 ptn).