Heel zijn vakantie ging eraan op, maar Marc Van Ranst stond erop zichzelf te verdedigen tegen Willem Engel: “Dit kon ik met één hand op de rug winnen”

Viroloog Marc Van Ranst heeft woensdag zichzelf verdedigd in een proces dat de Nederlandse virusscepticus Willem Engel tegen hem had aangespannen voor laster en eerroof. Van Ranst betreurde dat hij slechts een dik half uur kreeg om zijn punt te maken, want hij had heel zijn vakantie in de voorbereiding gestoken. “Maar strijdvaardig blijf ik. Laat daar geen twijfel over bestaan.”