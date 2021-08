Vincent Kompany niet van plan extreem te roteren in terugmatch tegen KF Laçi: “Geen onderdelen van de machine verliezen”

Anderlecht verdedigt morgen een 0-3 voorsprong tegen het Albanese Laçi. De kwalificatie is al binnen. Wil Kompany dan werken aan de automatismen of speelgelegenheid geven aan jongens zoals Kana of El Hadj? Veel wijzigingen moeten we niet verwachten. “Wel opletten met spelers zoals Zirkzee.”

De training van Anderlecht was vanmorgen een kwartiertje open. Op het veld stonden gasten als Marco Kana, Antoine Colassin, Mario Stroeykens, Anouar El Hadj, Mustapha Bundu, Sieben Dewaele... Nu paars-wit de Europese heenmatch tegen Laçi met 0-3 won mogen sommigen van hen misschien hopen op speelminuten. “We beginnen aan deze match met dezelfde mindset als anders”, aldus Kompany. “We willen sterk voor de dag komen en kansen creëren alsof het een gewone competitiematch is. Onze kern is competitief, maar veel wisselen? Eerder als dat nodig is om geen spelers te zien uitvallen.”

Kompany zal dus geen volledig nieuw team aan de aftrap brengen. Toch mogen we een paar wijzigingen verwachten. Joshua Zirkzee werd vorige weekend tegen Seraing gewisseld met een verkramping. Hij zal nu normaal niet starten. “Sommige jongens hebben niet de ideale voorbereiding gehad. Joshua werd gewisseld, heeft veel gereisd, had medische tests. Het belangrijkste is nu dat we hem een volledige trainingsweek geven zodat hij in orde is tegen dit weekend.”

Mogelijk krijgt ook Refaelov wat rust en op de flanken kunnen Mykhaylichenko en/of Sardella hun opwachting maken. De RSCA-coach denkt evenwel ook aan de automatismen waardoor hij niet iedereen zal vervangen. Hij wil dat Anderlecht zo snel mogelijk een goed geoliede machine is. “Dat klopt. Een machine worden is belangrijk. Al mogen er geen onderdelen van de machine afspringen.”

Toch is het nu al (zo goed als) zeker dat Anderlecht straks naar de laatste voorrond van de Conference League gaat. Daarin wacht dan het Nederlands Vitesse of het Ierse Dundalk. In Arnhem speelden die teams vorige week 2-2 gelijk. “Of ik een voorkeur heb? Daar ben ik nu nog niet mee bezig”, besloot Kompany.

Alle tickets voor de match tegen Laçi morgenavond zijn overigens de deur uit.