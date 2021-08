Hein Vanhaezebrouck stoomt Buffalo’s klaar voor Europese return in Riga: “We moeten efficiënter worden!”

Gent - Na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd, volstaat donderdagavond enkel een zege voor de Buffalo’s wanneer ze het in het Daugava-stadion voor een tweede keer in amper zeven dagen tijd opnemen tegen Rigas FS. Hein Vanhaezebrouck kijkt ondanks de recente mindere resultaten met vertrouwen uit naar deze Europese opdracht: “De basis is er. We hebben met de voorsprong het meest positieve saldo doelpogingen, nl: 32. En toch staan we laatste. Dat heeft puur met efficiëntie te maken en dus niet met rotatie ofzo.”

AA Gent reisde woensdagochtend af naar de Letse hoofdstad met een 23-koppige selectie: “Bezus bleef in Gent, hij is nog niet wedstrijdfit en vertoont nog wat ups en downs”, verklaarde Hein Vanhaezebrouck de afwezigheid van de Oekraïense middenvelder. Ook Elisha Owusu reisde zoals eerder aangekondigd niet mee naar Riga. Giorgi Chakvetadze tekende dan weer wel present in Oostende.

Desnoods na strafschoppen

De opdracht van de Buffalo’s is helder: “We zijn naar hier gekomen met de bedoeling om ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Na een 2-2 gelijkspel in een heenwedstrijd voor eigen publiek was dat vroeger niet evident. Nu kunnen we eventueel ook nog mikken op verlengingen of strafschoppen”, klinkt HVH voorzichtig optimist.

Toch beseft de Gentse coach ook dat zijn team in ‘normale omstandigheden’ in staat moet zijn om dit Rifas FS uit te schakelen. Maar uiteindelijk ziet hij ook enkele belangrijke valkuilen voor zijn team: “We moeten veel efficiënter omspringen met onze doelkansen. Maar dan heb ik het niet enkel over mijn spitsen want ook mijn verdedigers moeten zorgvuldiger omspringen met de kansen en van mijn middenvelders wil ik ook meer doelpogingen kunnen noteren.”

Foto: BELGA

“Slikken teveel vermijdbare doelpunten”

“Ach weet je, De basis is er. We hebben met de voorsprong het meest positieve saldo doelpogingen, nl: 32”, aldus Vanhaezebrouck. “En toch staan we laatste. Dat heeft puur met efficiëntie te maken en dus niet met rotatie ofzo.” Het hoge woord is gevallen. Roteren. Er vloeide al heel wat inkt over de rotatiepolitiek van de Gentse oefenmeester maar in Riga lijkt hij toch aangewezen op zijn zogenaamde type-elftal.

Maar HVH beseft dat zijn team donderdagavond in geen geval opnieuw geschenken mag uitdelen: “Er zijn geen garanties in het voetbal. Ze hebben ook de mogelijkheden om ons pijn te doen. Ze hebben enorm veel power en luchtduels. We maakten achterin echter al te veel fouten. Vooral in die heenwedstrijd slikten we al teveel vermijdbare doelpunten. Al zijn we ook in staat om meer dan één keer te scoren. De nul houden is dus niet essentieel maar zou ons wel al aardig op weg zetten.”