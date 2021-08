Aanmeldingssysteem geactiveerd voor drukste stranden van Oostende

Het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende is geactiveerd tot en met zaterdag 14 augustus. Dat meldt de stad woensdag. Aanmelding is nodig van aan het Westerstaketsel tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen voor wie zeker wil zijn van een plekje.

Met mooi weer in het vooruitzicht wordt het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende verlengd tot en met zaterdag 14 augustus. Het systeem moet ervoor zorgen dat de social distancing op deze stranden gegarandeerd is. Het systeem is actief op het Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand, dus van aan het Zeeheldenplein (Rock Strangers) tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. Op de andere stranden is er geen aanmelding nodig.

Iedereen kan gratis aanmelden via de website visitoostende.be/goedgepland, via de balie van Toerisme Oostende of het gratis nummer 0800 62 167. De aanmelding garandeert een plek op de stranden in het centrum bij aankomst voor 14.00 uur. Het systeem wordt momenteel geactiveerd tot en met zaterdag 14 augustus, maar dat kan nog verlengd worden.