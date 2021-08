Velen zijn net terug van reis, maar Belg heeft ‘vakantie-achterstand’ nog niet weggewerkt

In juli hebben de Vlamingen genoten van een deugddoende vakantie. Maar niet genoeg om het voorjaar goed te maken. Dat blijkt uit de recentste cijfers van HR-dienstverleners Acerta en SD Worx. “Werkgevers moeten beseffen dat heel veel werknemers nog dagen opgepot hebben”, klinkt het.

Het lijkt soms alsof iedereen in juli zijn koffers gepakt heeft. Na een jaar corona en véél thuiszitten kleurden de Europese kaarten weer wat groener. Ook de vlotte vaccinatiecampagne gaf ons vertrouwen om met een gerust hart vakantie te nemen. Meer zelfs dan het pre-coronajaar 2019. Dat blijkt uit de recentste cijfers van HR-dienstverleners Acerta en SD Worx.

Bij Acerta zagen ze dat in juli 15,5 procent van de werkuren ingevuld werd als vakantie, ten opzichte van 15,15 procent in 2019. Bij SD Worx zien ze het aantal vakantiedagen opgenomen in juli stijgen met 1 procent. “Juli is daarmee eindelijk een normale maand. Er wordt zelfs net iets meer vakantie opgenomen dan in 2019”, zegt Geert Vermeir van SD Worx.

Maar Acerta vreest dat de zomervakantie het opgelopen tekort van de afgelopen maanden niet zal goedmaken. Zij berekenden dat er tot nog toe 17,8 procent minder vakantie werd opgenomen ten opzichte van 2019. “Er is ook geen reden om te denken dat augustus, die andere populaire vakantiemaand, het nog beter zal doen. Mogelijk zien we zelfs opnieuw een dalend percentage door de toename van de rode zones op populaire vakantiebestemmingen”, zegt Marijke Beelen vakantie-experte bij Acerta.

Sensibiliseren

Sommige organisaties bereiden zich daarenboven ook beter voor op een relance in het najaar, zegt Vermeir nog. “Als de relance echt vertrokken is, kan het in heel wat ondernemingen drukker worden in het najaar. Misschien zelfs drukker dan voor corona. Dan moet er natuurlijk genoeg volk aan het werk zijn om alles bol te werken.”

Rode zones, lockdowns of drukte op de werkvloer zijn overigens geen excuus om de vakantiedagen over te dragen naar volgend jaar, weet Beelen. Bij Acerta en SD Worx worden werkgevers gesensibiliseerd over de openstaande vakantiedagen. “Op 31 december moeten al die vakantietellers op nul staan, dat is een wettelijke verplichting. En als werkgevers willen vermijden dat iedereen tegelijk in december op vakantie gaat, moeten ze nu ingrijpen en een planning maken voor het najaar – dat trouwens ook korter is dan het voorjaar. Met de cijfers voor de periode januari tot en met juli 2021 weten we nu al dat er een inhaalbeweging nodig zal zijn om de saldo’s weer op nul te krijgen.”